Шольц назвав актом розпачу часткову мобілізацію у Росії

Останні рішення російського диктатора Володимира Путіна, серед яких часткова мобілізація, є актом розпачу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє T-Online.

"Росія не може виграти цю війну" , - заявив він.

За словами канцлера, Путін зараз робить ставку на подальшу військову ескалацію і тим самим лише погіршує ситуацію.

"Це показує, що він із самого початку абсолютно неправильно оцінив ситуацію - і недооцінив як дух опору українців, так і нашу рішучість та єдність" , - наголосив він.

Шольц також додав, що Німеччина не ухвалить заплановані "референдуми" Росії на окупованих територіях України.

"Це явна спроба приховати насильницьке захоплення земель в Україні. Ми тісно співпрацюємо з Україною. Повинна переважати сила закону, а не закон найсильнішого" , - наголосив німецький канцлер.

Нагадаємо, Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію. За словами міністра оборони Сергія Шойгу, Москва готується закликати 300 тисяч резервістів.

Крім того, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що наказ про часткову мобілізацію в Росії - це ознака паніки у Кремлі, яку не слід сприймати як пряму загрозу повномасштабної війни із Заходом.

Додамо, що глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що ядерний шантаж та оголошення часткової мобілізації в Росії є тактикою залякування, оскільки у Путіна нічого більше не залишилося.