Шольц назвал актом отчаяния частичную мобилизацию в России

Последние решения российского диктатора Владимира Путина, среди которых и частичная мобилизация, являются актом отчаяния, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает T-Online.

"Россия не может выиграть эту войну" , - заявил он.

По словам канцлера, Путин сейчас делает ставку на дальнейшую военную эскалацию и тем самым только ухудшает ситуацию.

"Это показывает, что он с самого начала совершенно неправильно оценил ситуацию - и недооценил как дух сопротивления украинцев, так и нашу решимость и единство" , - подчеркнул он.

Шольц также добавил, что Германия не примет запланированные "референдумы" России на оккупированных территориях Украины.

"Это явная попытка скрыть насильственный захват земель в Украине. Мы тесно сотрудничаем с Украиной. Должна преобладать сила закона, а не закон сильнейшего" , - подчеркнул немецкий канцлер.

Напомним, Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

Кроме того, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что приказ о частичной мобилизации в России - это признак паники в Кремле, который не следует воспринимать как прямую угрозу полномасштабной войны с Западом.

Добавим, что глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ядерный шантаж и объявление частичной мобилизации в России является тактикой запугивания, поскольку у Путина ничего больше не осталось.