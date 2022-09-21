ОП: окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області
Російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області, на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз, повідомляє Новое время.
Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Рашисти завдали двох ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз", — йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що жертв та постраждалих немає.
"Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки „руського міра“. Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі", — додав Тимошенко та підкреслив, що ситуація контрольована.
У вівторок, 20 вересня, глава Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив, що війська РФ протягом останньої доби кілька разів атакували Печенізьку греблю в Харківській області. Влада попередила місцевих жителів про загрозу підтоплення.