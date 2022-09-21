ОП: окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області

Російські окупанти обстріляли Чугуївський район Харківської області, на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз, повідомляє Новое время.

Про це повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Рашисти завдали двох ракетних ударів у Чугуївському районі. В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз" , — йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що жертв та постраждалих немає.

"Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки „руського міра“. Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі" , — додав Тимошенко та підкреслив, що ситуація контрольована.

У вівторок, 20 вересня, глава Печенізької громади Олександр Гусаров повідомив, що війська РФ протягом останньої доби кілька разів атакували Печенізьку греблю в Харківській області. Влада попередила місцевих жителів про загрозу підтоплення.