ОП: оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области

Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области, на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Рашисты нанесли два ракетных удара в Чугуевском районе. В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз" , — говорится в сообщении.

Он отметил, что жертв и пострадавших нет.

"Нашим специалистам не в первый раз преодолевать подобные последствия „русского мира“. Похожая ситуация уже была преодолена в Кривом Роге" , — добавил Тимошенко и подчеркнул, что ситуация контролируемая.

Во вторник, 20 сентября, глава Печенежской общины Александр Гусаров сообщил, что войска РФ в течение последних суток несколько раз атаковали Печенежскую дамбу в Харьковской области. Власти предупредили местных жителей об угрозе подтопления.