Politico: промову Байдена в ООН переписують після заяв Путіна

Промова президента США Джо Байдена для виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН терміново переписують після заяв глави Кремля Володимира Путіна, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у своєму Twitter журналіст Politico Джонатан Лемір.

"Помічники Білого дому підтверджують, що майбутня промова Байдена в ООН переписується в останню хвилину після зловісних нічних заяв Путіна" , — написав Лемір.

За даними CNN, Байден не прямо згадуватиме про звернення Путіна до росіян, а говоритиме про подальшу підтримку України. Також президент США звернеться із закликом протистояти війні.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Під час своєї промови господар Кремля також погрожував використанням ядерної зброї. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що всього під час часткової мобілізації в РФ мають призвати 300 тисяч резервістів.