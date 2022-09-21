Politico: речь Байдена в ООН переписывают после заявлений Путина

Речь президента США Джо Байдена для выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН срочно переписывают после заявлений главы Кремля Владимира Путина, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист Politico Джонатан Лемир.

"Помощники Белого дома подтверждают, что предстоящая речь Байдена в ООН переписывается в последнюю минуту после зловещих ночных заявлений Путина" , — написал Лемир.

По данным CNN, Байден не будет прямо упоминать про обращение Путина к россиянам, а будет говорить о дальнейшей поддержке Украины. Также президент США обратится с призывом противостоять войне.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Во время своей речи хозяин Кремля также пригрозил использованием ядерного оружия. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всего во время частичной мобилизации в РФ должны призвать 300 тысяч резервистов.