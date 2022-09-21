Зеленський призначив нову голову військової адміністрації Херсона

Президент Володимир Зеленський призначив главою Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову, повідомляє Новое время.

Відповідне розпорядження оприлюднене на сайті глави держави.

"Призначити Лугову Галину Леонідівну начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області" , - йдеться у заяві від 21 вересня.

Лугова виконувала обов'язки міського глави Херсона Ігоря Колихаєва, якого викрали російські окупанти. До цього вона була секретарем Херсонської міськради.

Як повідомляє Суспільне, Лугова народилася 10 квітня 1976 року в передмісті Херсона - Антонівці. Навчалась у Херсонському державному університеті, вивчала іноземні мови.

Раніше працювала в дитячому садку та викладала англійську в школі. У 2013 році стала директором Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21 Херсонської міської ради.

2015 року на місцевих виборах була обрана депутатом Херсонської міської ради 7-го скликання. Балотувалась від політичної партії Європейська солідарність.

2020 року була обрана вдруге, але вже від політичної партії Ігоря Колихаєва Нам тут жити.

Росіяни викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва 28 червня. За словами радниці міського голови Галини Ляшевської, його схопили, коли він приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися.