ЗМІ: Росія відпустила з полону 10 іноземних бійців ЗСУ

З російського полону було випущено 10 громадян різних держав, які воювали у складі іноземного легіону Збройних Сил України, повідомляє Ділова столиця.

Рішення про звільнення було ухвалено за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана з посиланням на Al Arabiya.

Наслідний принц був у прямому контакті з Кремлем та Україною в рамках посередницьких зусиль зі звільнення ув'язнених, серед яких п'ять громадян Великобританії, один марокканець, один швед, один хорват та два американці.

Літак зі звільненими вже прибув до Ер-Ріяду, звідки вони вирушать до своїх країн.

Як повідомлялось, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав Росію та Україну обмінятися полоненими у форматі "всіх на всіх".