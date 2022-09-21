СМИ: Россия отпустила из плена 10 иностранных бойцов ВСУ

Из российского плена были выпущены 10 граждан разных государств, которые воевали в составе иностранного легиона Вооруженных Сил Украины, сообщает Деловая столица.

Решение об освобождении было принято при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана со ссылкой на Al Arabiya.

Наследный принц был в прямом контакте с Кремлем и Украиной в рамках посреднических усилий по освобождению заключенных, среди которых были пять граждан Великобритании, один марокканец, один швед, один хорват и два американца.

Самолет с освобожденными уже прибыл в Эр-Рияд, откуда они отправятся в свои страны.

Как сообщалось, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину обменяться пленными в формате "всех на всех".