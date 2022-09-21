Залужний: ми знищимо всіх, хто прийшов в Україну зі зброєю

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ЗСУ знищать усіх російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю — добровільно чи за мобілізацією, повідомляє Новое время.

У Telegram Залужний нагадав, що ЗСУ вже 8 років та 7 місяців стримують збройну агресію Росії проти України.

"Повномасштабний наступ противника не налякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в Росії є тому підтвердженням" , — пише він.

Залужний наголосив, що сотні тисяч українських чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні будинки, своїх дітей та майбутнє України.

"Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу.Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією" , — сказав він.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 55 110 своїх військових, за минулу добу - 300.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії та заявив, що підтримає проведення фіктивних «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України, а також погрожував ядерним ударом у разі «загрози територіальної цілісності» РФ.

Після цього в ефірі виступив глава міноборони РФ Сергій Шойгу, який заявив, що Росія веде війну не з Україною, а з «колективним Заходом». За словами Шойгу, для поповнення колосальних втрат ЗС РФ в Україні країна-агресор вирішила мобілізувати 300 тисяч росіян.