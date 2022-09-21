Залужный: мы уничтожим всех, кто с пришел в Украину с оружием

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ уничтожат всех российских оккупантов, которые пришли в Украину с оружием — добровольно или по мобилизации, сообщает Новое время.

В Telegram Залужный напомнил, что ВСУ уже 8 лет и 7 месяцев сдерживают вооруженную агрессию России против Украины.

"Полномасштабное наступление противника не испугало нас. Более того, мы объединились и достойно встретили врага. Объявление мобилизации в России является тому подтверждением" , — пишет он.

Залужный подчеркнул, что сотни тысяч украинских мужчин и женщин защищают родную землю, собственные дома, своих детей и будущее Украины.

"Поэтому никакие заявления военно-политического руководства страны-агрессора не окажут влияния на нашу готовность бороться за свою свободу. Мы уничтожим всех, кто с оружием придет на нашу землю — добровольно ли, по мобилизации ли" , — сказал он.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 55 110 своих военных, за минувшие сутки — 300.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.