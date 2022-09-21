РосЗМІ: в російських містах протести проти мобілізації
Станом на 19:45 на акціях протесту проти мобілізації в різних містах Росії, за даними правозахисного медіа-проєкту ОВД-Інфо, затримали щонайменше 364 людини, повідомляє Українська правда.
Ппро це повiдомляють ОВД-Інфо, російське пропагандистське видання "РИА Новости", російська служба ВВС News і Медуза.
Повідомляється, що найбільше затриманих у Петербурзі (96 протестувальників), у Москві (89) і Єкатеринбурзі (45).
Серед затриманих є журналісти, які прийшли на мітинги як приватні особи.
За даними ОВД-Інфо, затримання відбулися щонайменше в 23 містах Росії.
До деяких учасників акцій силовики застосовували силу – зокрема в Петербурзі деяких протестувальників біля Ісаакіївського собору під час затримання били кийками.
За даними російського пропагандистського видання "РИА Новости", поліція нібито почала затримання на акції протесту в Москві, тому що вона несанкціонована.