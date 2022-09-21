РосСМИ: в российских городах протесты против мобилизации
По состоянию на 19:45 на акциях протеста против мобилизации в разных городах России, по данным правозащитного медиапроекта ОВД-Инфо, задержали по меньшей мере 364 человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили ОВД-Инфо, российское пропагандистское издание "РИА Новости", русская служба ВВС News и Медуза.
Сообщается, что больше всего задержанных в Петербурге (96 протестующих), в Москве (89) и Екатеринбурге (45).
Среди задержанных есть журналисты, которые пришли на митинги как частные лица.
По данным ОВД-Инфо, задержания прошли минимум в 23 городах России.
К некоторым участникам акций силовики применяли силу – в частности в Петербурге некоторых протестующих у Исаакиевского собора при задержании били дубинками.
По данным российского пропагандистского издания "РИА Новости", полиция якобы начала задержания на акции протеста в Москве, потому что она несанкционированная.