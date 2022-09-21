Братчук: ЗСУ завдали удари по скупченню російської техніки біля Антонівського мосту

У тимчасово окупованому Херсоні ЗСУ завдали удару по скупченню російської техніки, повідомляє Новое время.

Про це в Telegram повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Він уточнив, що вибух стався у районі залізничного Антонівського мосту.

"Рух Опору Південь, за даними місцевих жителів, повідомляє про влучення у ворожу техніку. Інформація уточнюється" , - пише він.

Україна встановила вогневий контроль майже над усією територією Херсонської області, заявляла у середині вересня керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, на півдні України підрозділи російських окупаційних військ затиснуті між українськими силами оборони та правим берегом. Загарбникам запропонували здатися, перейшовши під егіду міжнародного гуманітарного права або повертатися додому.