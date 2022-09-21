Папа Римський назвав використання ядерної зброї "божевіллям"

Папа Римський Франциск назвав використання ядерної зброї "божевіллям", але не сказав, хто погрожував завдати ядерних ударів, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив, виступаючи перед людьми на площі Святого Петра у Ватикані, які зібралися для його щотижневої спільної аудієнції із посиланням на CNN.

"Ця трагічна війна призводить нас до того моменту, коли деякі люди думають про ядерну зброю, про це божевілля" , — заявив понтифік.

У той же час Папа Франциск не сказав, що саме президент Росії загрожує світу ядерним ударом.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Під час своєї промови господар Кремля також погрожував використанням ядерної зброї.