Папа Римский назвал использование ядерного оружия "безумием"

Папа Римский Франциск назвал использование ядерного оружия "безумием", но не сказал, кто угрожал нанести ядерные удары, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил, выступая перед людьми на площади Святого Петра в Ватикане, которые собрались для его еженедельной общей аудиенции со ссылкой на CNN.

"Эта трагическая война приводит нас к тому моменту, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, об этом безумии" , — заявил понтифик.

В то же время, Папа Франциск не сказал, что именно президент России угрожает миру ядерным ударом.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Во время своей речи хозяин Кремля также пригрозил использованием ядерного оружия.