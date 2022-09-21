Рада позбавила депутатських повноважень нардепа від "Опоблоку"
Верховна Рада 21 вересня проголосувала за позбавлення депутатських повноважень народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Шенцева, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив нардеп ("Голос") Ярослав Железняк.
Повноваження Шенцева було припинено достроково. Це рішення підтримали 299 народних депутатів.
8 липня Верховна Рада підтримала припинення повноважень Вадима Новинського. Парламент також припинив повноваження Дмитра Лубінця, призначеного Уповноваженим ВРУ з прав людини.