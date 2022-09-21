Рада лишила депутатских полномочий нардепа от "Оппоблока"
Верховная Рада 21 сентября проголосовала за лишение депутатских полномочий народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Шенцева, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил нардеп ("Голос") Ярослав Железняк.
Полномочия Шенцева были прекращены досрочно. Данное решение поддержали 299 народных депутатов.
8 июля Верховная Рада поддержала прекращение полномочий Вадима Новинского. Парламент также прекратил полномочия Дмитрия Лубинца, назначенного Уполномоченным ВРУ по правам человека.