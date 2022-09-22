Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 22.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 55 510 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2236 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 4776 (+28) од,

артилерійських систем – 1341 (+1) од,

РСЗВ – 318 (+0) од,

засобів ППО ‒ 169 (+1) од,

літаків – 253 (+0) од,

гелікоптерів – 218 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 941 (+9),

крилатих ракет ‒ 240 (+1),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3630 (+20) од,

спеціальної техніки ‒ 125 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.