Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 55 510 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 2236 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4776 (+28) ед,

артиллерийских систем – 1341 (+1) ед,

РСЗО – 318 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 169 (+1) ед,

самолетов – 253 (+0) ед,

вертолетов – 218 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),

крылатых ракет ‒ 240 (+1),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,

специальной техники – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.