Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 55 510 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2236 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4776 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 1341 (+1) ед,
- РСЗО – 318 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 169 (+1) ед,
- самолетов – 253 (+0) ед,
- вертолетов – 218 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),
- крылатых ракет ‒ 240 (+1),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,
- специальной техники – 125 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.