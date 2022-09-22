Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ обновили данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 55 510 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2236 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4776 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 1341 (+1) ед,
  • РСЗО – 318 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 169 (+1) ед,
  • самолетов – 253 (+0) ед,
  • вертолетов – 218 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 941 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 240 (+1),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3630 (+20) ед,
  • специальной техники – 125 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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