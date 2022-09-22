Розвідка Британії: Мобілізація непопулярна, Путін пішов на ризик
У щоденному зведенні британської розвідки йдеться про те, що Росія зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами при наборі 300 000 осіб у рамках оголошеної часткової мобілізації, повідомляє Європейська правда.
"Ймовірно, Росія спробує створити нові формування цими військами, які навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців", - йдеться у повідомленні.
Прогнозується, що ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення Росії.
"Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - наголошується у звіті.
Як відомо, 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Пізніше міністр оборони Сергій Шойгу підтвердив, що на службу прикличуть 300 тисяч військовослужбовців резерву.