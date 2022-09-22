Розвідка Британії: Мобілізація непопулярна, Путін пішов на ризик

У щоденному зведенні британської розвідки йдеться про те, що Росія зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами при наборі 300 000 осіб у рамках оголошеної часткової мобілізації, повідомляє Європейська правда.

"Ймовірно, Росія спробує створити нові формування цими військами, які навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців" , - йдеться у повідомленні.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/XL4XfL3qRG???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/8VtmvHnfPb — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 22, 2022

Прогнозується, що ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення Росії.

"Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні" , - наголошується у звіті.

Як відомо, 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Пізніше міністр оборони Сергій Шойгу підтвердив, що на службу прикличуть 300 тисяч військовослужбовців резерву.