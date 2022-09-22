Разведка Британии: Мобилизация непопулярна, Путин пошел на риск

В ежедневной сводке британской разведки говорится, что Россия столкнется с логистическими и административными проблемами при наборе 300 000 человек в рамках объявленной частичной мобилизации, сообщает Европейская правда.

"Вероятно, Россия попытается создать новые формирования этими войсками, которые вряд ли будут боеспособными в течение нескольких месяцев" , - говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 September 2022 Find out more about the UK government's response: https://t.co/XL4XfL3qRG???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/8VtmvHnfPb — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 22, 2022

Прогнозируется, что эта ограниченная мобилизация, скорее всего, будет крайне непопулярна среди части населения России.

"Путин идет на значительный политический риск, надеясь создать столь необходимую боевую мощь. Этот шаг фактически является признанием того, что Россия исчерпала запас добровольцев, желающих воевать в Украине" , - отмечается в отчете.

Как известно, 21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России. Позже министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что на службу призовут 300 тысяч военнослужащих резерва.