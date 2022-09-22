МАГАТЕ розпочала переговори з Україною та РФ щодо зони безпеки навколо ЗАЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок переговорів із Україною та РФ щодо параметрів зони безпеки навколо Запорізької АЕС, повідомляє Ділова столиця.
Про це він повідомив у Twitter.
"Ми розпочали конструктивні та активні консультації з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою щодо створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС", — написав Гроссі.
Він також додав, що схожі консультації розпочав з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.