Негода в Карпатах: місцями перемети майже під метр

У Карпатах триває снігопад, намело до 80 сантиметрів снігу та зафіксовано сходження лавини. Рятувальники просять не виходити у високогір'я найближчі дні.

﻿"У високогір'ї Чорногори негода. Видимість обмежена, снігові перемети місцями до 80 см. Зафіксовано снігові зсуви на північно-східних схилах" , - написав начальник Явірницького пошуково-рятувального відділення Василь Фіцак﻿.

ДСНС також повідомляє, що в Карпатах уже зійшла лавина.

"Такого ще не було, щоб у вересні в Українських Карпатах зійшла лавина. Закарпатський обласний центр із гідрометеорології, оголошуємо лавинонебезпечний сезон відкритим?" - йдеться в дописі. ﻿

Нагадаємо, перший сніг цієї осені випав у Карпатах 18 вересня.