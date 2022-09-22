Непогода в Карпатах: местами переметы почти под метр

В Карпатах продолжается снегопад, намело до 80 сантиметров снега и зафиксировано схождение лавины. Спасатели просят не выходить в высокогорье в ближайшие дни.

﻿"В высокогорье Черногоры непогода. Видимость ограничена, снежные переметы местами до 80 см. Зафиксированы снежные оползни на северо-восточных склонах" , - написал начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак.﻿

ГСЧС также сообщает, что в Карпатах уже сошла лавина.

"Такого еще не было, чтобы в сентябре в Украинских Карпатах сошла лавина. Закарпатский областной центр по гидрометеорологии, объявляем лавиноопасный сезон открытым?" - говорится в сообщении.

Напомним, первый снег этой осени выпал в Карпатах 18 сентября.