Таємний пункт указу Путіна дозволяє мобілізувати 1 млн росіян - ЗМІ

Таємний сьомий пункт указу президента РФ про часткову мобілізацію дає змогу Міноборони країни призвати на війну 1 мільйон осіб. Про це, з посиланням на видання "Новая газета. Европа", повідомляє Українська правда.

Співрозмовник видання в адміністрації президента сказав, що спочатку обговорювалося питання занесення під гриф "для службового користування" всього тексту указу. Пізніше було ухвалено рішення приховати під грифом тільки сьомий пункт, у якому справді йшлося про чисельність тих, хто має бути мобілізований.

"Цифру кілька разів виправляли, і в підсумку, зупинилися на мільйоні" , - уточнив співрозмовник видання.

Для підтвердження цієї інформації видання спробувало також зв'язатися з органами виконавчої влади, які, як правило, отримують повні тексти указів президента, зокрема й тих, що віднесені до грифу "для службового користування".

За повідомленнями джерел у кількох міністерствах, повний текст указу до них не надходив, і побачити його через систему міжвідомчого документообігу немає можливості.