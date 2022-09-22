Секретный пункт указа Путина позволяет мобилизовать 1 млн россиян - СМИ

Секретный седьмой пункт указа президента РФ о частичной мобилизации позволяет Минобороны страны призвать на войну 1 миллион человек. Об этом, со ссылкой на издание "Новая газета. Европа", сообщает Украинская правда.

Собеседник издания в администрации президента сказал, что изначально обсуждался вопрос занесения под гриф "для служебного пользования" всего текста указа. Позже было принято решение скрыть под грифом только седьмой пункт, в котором действительно говорилось о численности тех, кто должен быть мобилизован.

"Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе" , - уточнил собеседник издания.

Для подтверждения этой информации издание попыталось также связаться с органами исполнительной власти, которые, как правило, получают полные тексты указов президента, в том числе и тех, которые отнесены к грифу "для служебного пользования".

По сообщениям источников в нескольких министерствах, полный текст указа к ним не поступал, и увидеть его через систему межведомственного документооборота нет возможности.