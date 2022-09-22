Міськрада: частині жителів Ізюма доведеться евакуюватися на зиму

Руйнування критичної інфраструктури ставить під загрозу проведення опалювального сезону в звільненому Ізюмі на Харківщині – частині жителів доведеться евакуюватися на зиму, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 22 вересня.

"Ми будемо працювати з міністерством, яке очолює пані Верещук. Ще до деокупації міста було сказано, що частина Харківської області буде підлягати евакуації. Будемо дивитися на реальну ситуацію і що нам вдасться зробити за досить невеликий термін, як налагодити електрику, газ, воду. Але евакуації не уникнути".

За його словами, вже зараз мешканці міста звертаються за допомогою, щоб евакуюватися. Всі районі забезпечені гуманітарними вантажами. Ситуація з продуктами харчування нормальна, однак стоїть питання забезпечення будівельними матеріалами.

90% центральної частини міста і багатоповерхівок повністю або частково зруйновані. Приватний сектор перебуває у кращому, тому "життя" перемістилося туди, як додав Мацокін.

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