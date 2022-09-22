Генпрокурор: Україна працює над обміном "всіх на всіх"

Україна пам’ятає про всіх, хто залишається в російському полоні і працює над обміном за схемою "всіх на всіх", повідомив﻿ Генпрокурор України Андрій Костін.

Костін зазначив, що в обмін на життя та свободу своїх захисників Україна віддала Віктора Медведчука. Він запевнив, досудове розслідування щодо підозрюваного завершено, свідчення задокументовані.

"Ми нікого не випускаємо на свободу, а передаємо з української тюрми у велику тюрму, яка називається Росія" , - заявив Андрій Костін.

Він підкреслив, що Україна разом із союзниками працює над обміном "всіх на всіх", а обмінний фонд збільшується щодня завдяки контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, Україна повернула з російського полону 215 військовослужбовців, зокрема захисників "Азовсталі". Російській стороні передали держзрадника Віктора Медведчука та 55 російських військових.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати цей масштабний обмін. Та зазначимо, що раніше він запевняв, що обмін українських військових на Медведчука неможливий.