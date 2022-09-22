Генпрокурор: Украина работает над обменом "всех на всех"

Украина помнит обо всех, кто остается в российском плену и работает над обменом по схеме "всех на всех", сообщил Генпрокурор Украины Андрей Костин.

Костин отметил, что в обмен на жизнь и свободу своих защитников Украина отдала Виктора Медведчука. Он заверил, что досудебное расследование относительно подозреваемого завершено, показания задокументированы.

"Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия" , - заявил Андрей Костин.

Он подчеркнул, что Украина вместе с союзниками работает над обменом "всех на всех", а обменный фонд увеличивается каждый день благодаря контрнаступлению ВСУ.

Напомним, Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, в том числе защитников "Азовстали". Российской стороне передали Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать этот масштабный обмен. Однако отметим, что ранее он уверял, что обмен украинских военных на Медведчука невозможен.