Генпрокурор: Украина работает над обменом "всех на всех"
Украина помнит обо всех, кто остается в российском плену и работает над обменом по схеме "всех на всех", сообщил Генпрокурор Украины Андрей Костин.
Костин отметил, что в обмен на жизнь и свободу своих защитников Украина отдала Виктора Медведчука. Он заверил, что досудебное расследование относительно подозреваемого завершено, показания задокументированы.
"Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия", - заявил Андрей Костин.
Он подчеркнул, что Украина вместе с союзниками работает над обменом "всех на всех", а обменный фонд увеличивается каждый день благодаря контрнаступлению ВСУ.
Напомним, Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, в том числе защитников "Азовстали". Российской стороне передали Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать этот масштабный обмен. Однако отметим, что ранее он уверял, что обмен украинских военных на Медведчука невозможен.