Селищний голова: росіяни знову завдали удару по Печенізькій громаді

Російські загарбники у четвер вдень завдали удару по критичній інфраструктурі Печенізької громади у Харківській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

"Сьогодні (22 вересня – ред.) близько 12:00 ворог завдав черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі нашої громади".

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