Поселковый голова: россияне снова нанесли удар по Печенежской общине
Российские захватчики в четверг днем нанесли удар по критической инфраструктуре Печенежской общины в Харьковской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил печенежский поселковый голова Александр Гусаров.
"Сегодня (22 сентября – ред.) около 12:00 враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей общины (громады)".
Предыстория:
- 20 сентября российские войска пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно.
- Печенежский поселковый голова Александр Гусаров после этого предупредил жителей пгт Печенеги и соседних сел о возможном подтоплении домов из-за ударов россиян по дамбе.
- 14-16 сентября российские войска трижды наносили ракетные удары по дамбе Карачуновского водохранилища возле Кривого Рога, в результате чего нанесли серьезные разрушения гидротехническим сооружениям и спровоцировали разлив реки Ингулец.