Поселковый голова: россияне снова нанесли удар по Печенежской общине

Российские захватчики в четверг днем нанесли удар по критической инфраструктуре Печенежской общины в Харьковской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

"Сегодня (22 сентября – ред.) около 12:00 враг нанес очередной ракетный удар по критической инфраструктуре нашей общины (громады)".

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