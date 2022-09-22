У Росії анонсували чергові протести проти путінської мобілізації
Російський рух "Весна" закликав громадян РФ виходити на протести проти мобілізації увечері суботи, 24 вересня, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні "Весни" у Twitter.
"Могілізація активно йде по всій країні. Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і маємо виступити проти", — закликають організатори акцій.
Міста, в яких планується проведення протестів, пообіцяли оголосити вже у п'ятницю, 23 вересня, а конкретні місця збирання людей – 24 вересня.