У Росії анонсували чергові протести проти путінської мобілізації

У Росії анонсували чергові протести проти путінської мобілізації
Фото: Telegram

Російський рух "Весна" закликав громадян РФ виходити на протести проти мобілізації увечері суботи, 24 вересня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Весни" у Twitter.

"Могілізація активно йде по всій країні. Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і маємо виступити проти", — закликають організатори акцій.

Міста, в яких планується проведення протестів, пообіцяли оголосити вже у п'ятницю, 23 вересня, а конкретні місця збирання людей – 24 вересня.

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