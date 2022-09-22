У Росії анонсували чергові протести проти путінської мобілізації

Російський рух "Весна" закликав громадян РФ виходити на протести проти мобілізації увечері суботи, 24 вересня, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні "Весни" у Twitter.

"Могілізація активно йде по всій країні. Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть вирушити на фронт. Ми можемо і маємо виступити проти" , — закликають організатори акцій.

⚡️Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 — по всей РоссииМогилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!Тред 1/10 pic.twitter.com/Ch6oACZ1Fi — Движение «Весна» ???? (@vesna_democrat) September 22, 2022

Міста, в яких планується проведення протестів, пообіцяли оголосити вже у п'ятницю, 23 вересня, а конкретні місця збирання людей – 24 вересня.