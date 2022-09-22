В России анонсировали очередные протесты против путинской мобилизации

Российское движение "Весна" призвало граждан РФ выходить на протесты против мобилизации вечером субботы, 24 сентября, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Весны" в Twitter.

"Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против" , — призывают организаторы акций.

⚡️Следующие акции протеста против могилизации. 24 сентября, 17:00 — по всей РоссииМогилизация активно идёт по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!Тред 1/10 pic.twitter.com/Ch6oACZ1Fi — Движение «Весна» ???? (@vesna_democrat) September 22, 2022

Города, в которых планируется проведение протестов, пообещали объявить уже в пятницу, 23 сентября, а конкретные места сбора людей – 24 сентября.