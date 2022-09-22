Трибунал для країни-агресора: Зеленський створив робочу групу

Президент Володимир Зеленський сформував робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину російської агресії проти України, повідомляє Новое время.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, згідно з указом глави держави, робочу групу очолить керівник ОП Андрій Єрмак, а координатором буде заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов.

До групи увійдуть:

головний консультант відділу організаційної роботи кабінету керівника ОП Олег Гавриш;

директорка департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова;

глава директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Олександр Карасевич;

очільник МЗС Дмитро Кулеба;

міністр юстиції Денис Малюська;

посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич;

голова кабінету керівника ОП Олена Ковальська;

генпрокурор Андрій Костін (за згодою);

голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов (за згодою);

заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга (за згодою);

народні депутати Марія Мезенцева, Олександра Устінова, Олена Хоменко, Олександр Качура (за згодою).

Робоча група має розробити та внести пропозиції щодо створення трибуналу.

Під час звернення до Генасамблеї ООН 21 вересня президент Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії.