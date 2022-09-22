Трибунал для страны-агрессора: Зеленский создал рабочую группу

Президент Владимир Зеленский сформировал рабочую группу для создания специального международного трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, сообщает Новое время.

Как сообщается на сайте Офиса президента, согласно указу главы государства, рабочую группу возглавит руководитель ОП Андрей Ермак, а координатором будет замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

В группу войдут:

главный консультант отдела организационной работы кабинета руководителя ОП Олег Гавриш;

директор департамента международного права МИД Оксана Золотарева;

глава директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Александр Карасевич;

глава МИД Дмитрий Кулеба;

министр юстиции Денис Малюська;

посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич;

глава кабинета руководителя ОП Елена Ковальская;

генпрокурор Андрей Костин (по согласию);

глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов (по согласию);

замглавы офиса президента Андрей Сибига (по согласию);

народные депутаты Мария Мезенцева, Александра Устинова, Елена Хоменко, Александр Качура (по согласию).

Рабочая группа должна будет разработать и внести предложения по созданию трибунала.

Во время обращения к Генассамблее ООН 21 сентября президент Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии.