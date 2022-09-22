Ердоган заявив, що продовжить докладати зусиль для завершення війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що продовжить докладати зусиль для завершення повномасштабної війни Росії проти України, повідомляє Новое время.

Як повідомляє CNN Türk, в інтерв'ю журналістам після участі у 77-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Ердоган сказав, що масштабний обмін полоненими між Україною і Росією відбувся за посередництва Туреччини та «є важливим кроком на шляху до припинення війни». За словами Ердогана, Анкара від початку докладала зусиль для встановлення миру та закликала Росію вивести війська з України.

"Ми продовжимо наші зусилля щодо забезпечення миру та стабільності в майбутньому. Наприклад, щойно ми повернемося [з Нью-Йорка], ми знову зателефонуємо лідерам і продовжимо з ними нашу телефонну дипломатію" , - сказав він.

Президент Володимир Зеленський раніше подякував Ердогану за провідну роль у звільненні полонених українських героїв і нагадав, що, згідно з домовленостями, п'ять командирів Азовсталі перебуватимуть у Туреччині до кінця війни та зможуть бачитися з сім'ями.

20 вересня Ердоган заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито дав зрозуміти, що "готовий покінчити з цим [повномасштабною війною Росії проти України] якнайшвидше". Він зустрічався з Путіним в Узбекистані на тлі стрімкого контрнаступу ЗСУ в Харківській області.

Зеленський наголошував, що з країною-терористом Росією не можна вести предметний діалог, доки вона не піде з території України.

У ніч на четвер, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, з них 108 — бійці Азову.

П'ять командирів гарнізону Азовсталь обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору підозрюваного в держзраді кума Путіна Віктора Медведчука.