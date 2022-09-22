ГУР: Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни, повідомляє Новое время.

Про це він сказав в інтерв'ю ITV News.

За словами Скібіцького, застосування ядерної зброї Росією у війні проти України є можливим. Кремль у такий спосіб може спробувати зупинити просування ЗСУ та знищити нашу державу.

Він зазначив, що ядерний удар по Україні вплине і на інші країни.

"Це загроза для інших держав. Вибух тактичної ядерної зброї вплине не тільки на Україну, а й на Чорноморський регіон" , — сказав Скібіцький, додавши, що наслідки застосування ядерної зброї можуть у тому числі зачепити Польщу, Туреччину та Болгарію.

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії та заявив, що підтримає проведення фіктивних «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України, а також погрожував ядерним ударом у разі «загрози територіальній цілісності» РФ.

Після цього в ефірі виступив глава міноборони РФ Сергій Шойгу, який заявив, що Росія веде війну не з Україною, а з «колективним Заходом». За словами Шойгу, для поповнення колосальних втрат ЗС РФ в Україні країна-агресор вирішила мобілізувати 300 тисяч росіян.

Президент Володимир Зеленський у середу, 21 вересня, відреагував на ядерний шантаж російського диктатора Володимира Путіна. Він сказав, що не вірить, що Росія застосує ядерну зброю, проте зазначив, що зазирнути в голову главі кремлівського режиму не можна і що «є ризики».