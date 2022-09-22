ГУР: Путин всерьез рассматривает возможность ядерной войны

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин всерьез рассматривает возможность ядерной войны, сообщает Новое время.

Об этом он сказал в интервью ITV News.

По словам Скибицкого, применение ядерного оружия Россией в войне против Украины возможно. Кремль таким образом может попытаться остановить продвижение ВСУ и уничтожить наше государство.

Он отметил, что ядерный удар по Украине повлияет и на другие страны.

"Это угроза для других стран. Взрыв тактического ядерного оружия окажет влияние не только на Украину, но и на Черноморский регион" , — сказал Скибицкий, добавив, что последствия применения ядерного оружия могут в том числе затронуть Польшу, Турцию и Болгарию.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина. Он сказал, что не верит, что Россия применит ядерное оружие, однако отметил, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что "есть риски".