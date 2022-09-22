Буданов: до звільнених полонених застосовували дуже жорстокі тортури
До багатьох зі звільнених 21 вересня українських полонених застосовувалися дуже жорстокі види тортур, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов на брифінгу щодо обміну полоненими в четвер увечері.
"Всі перебувають абсолютно в різному стані. На жаль, це правда. Є особи, які фізично більш-менш в нормальному стані, за винятком хронічного недоїдання. Є особи, до яких застосовувалися дуже жорстокі тортури. На жаль, відсоток таких осіб серед тих, кого ми повернули, є досить великим… До багатьох із них (звільнених – ред.) застосовувалися дуже жорстокі види тортур".
За словами Буданова, в цьому питанні не можна сказати, що люди ділилися за певними категоріями.
"Це залежало більшістю саме від місць їх перебування. На жаль, їх тримали не в одному місці, в Оленівці – а може, й на щастя – а в багатьох різних закладах на тимчасово окупованій території, так і РФ", – сказав він.
Буданов розповів, що частина звільнених полонених наразі перебуває в лікарні в Чернігові, а також у медичних закладах Чернігівщини.
Більшість зі звільнених потребують лікування, і всі вони потребують психологічної реабілітації.
Передісторія:
- 21 вересня в рамках обміну з російськими окупантами вдалося звільнити 215 українських захисників.
- Серед звільнених також прикордонники, поліцейські, моряки, нацгвардійці, ТРошники, митники, цивільні. Зокрема, Денис Прокопенко "Редіс", Сергій Волинський "Волина", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з "Азовсталі". Крім того, серед звільнених "азовці" Микола Кущ (Фрост) і Костянтин Нікітенко (Фокс), яких окупанти хотіли стратити.
- 5-ро командирів "Азова" перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.
- Росії повернули кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.