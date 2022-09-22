Буданов: к освобожденным пленным применяли очень жестокие пытки
Ко многим из освобожденных 21 сентября украинских пленных применялись очень жестокие виды пыток, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов на брифинге об обмене пленными в четверг вечером.
"Все находятся абсолютно в разном состоянии. К сожалению, это правда. Есть лица, которые физически более-менее в нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, является достаточно большим... Ко многим из них (освобожденных – ред.) применялись очень жестокие виды пыток".
По словам Буданова, в этом вопросе нельзя сказать, что люди делились по определенным категориям.
"Это зависело в большинстве именно от мест их пребывания. К сожалению, их держали не в одном месте, в Оленовке – а может, и к счастью – а во многих различных учреждениях как на временно оккупированной территории, так и в РФ", – сказал он.
Буданов рассказал, что часть освобожденных пленных сейчас находится в больнице в Чернигове, а также в медицинских учреждениях Черниговщины.
Большинство из освобожденных нуждаются в лечении, и все они нуждаются в психологической реабилитации.
Предыстория:
- 21 сентября в рамках обмена с российскими оккупантами удалось освободить 215 украинских защитников.
- Среди освобожденных пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРошники, таможенники, гражданские. В частности, Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко - командиры из "Азовстали". Кроме того, среди освобожденных "азовцы" Николай Кущ (Фрост) и Константин Никитенко (Фокс), которых оккупанты хотели казнить.
- 5-ро командиров "Азова" находятся в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности Эрдогана.
- России вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.