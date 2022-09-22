Повітряні сили збили одразу чотири іранські дрони-камікадзе ворога

У четвер зенітники Повітряних сил знищили 4 ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва у небі над Миколаївською областю, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

"22 вересня близько 20.00 години на Миколаївщині воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування "Південь" двома зенітними керованими ракетами середньої дальності збито одразу чотири російських дрона-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва".

Наразі зафіксовано кілька випадків застосування ворогом іранських безпілотників, поставлених цією країною Росії. Росіяни маркують їх як "Герань-2".



Ефективність такої зброї вивчається, протидія організовується.