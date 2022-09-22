Воздушные силы сбили сразу четыре иранских дрона-камикадзе врага

В четверг зенитчики Воздушных сил уничтожили 4 вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства в небе над Николаевской областью, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ.

"22 сентября около 20.00 часов на Николаевщине воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре российских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства".

На данный момент зафиксировано несколько случаев применения врагом иранских беспилотников, поставленных этой страной России.

Эффективность такого оружия изучается, противодействие организуется.