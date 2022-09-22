Пентагон показав підготовку військової допомоги перед відправленням в Україну

Пентагон показав підготовку військової допомоги перед відправленням в Україну
Фото: Рixabay

Міністерство оборони США показало підготовку допомоги у сфері безпеки перед відправленням до України, повідомляє Новое время.

Фото підготовки пресслужба міністерства опублікувала у Twitter.

"Льотчики бази ВПС Довір, штат Делавер, завантажують пакети з боєприпасами, що прямують в Україну, на C-17 Globemaster III в рамках місії з надання допомоги у забезпеченні безпеки", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив про зростання постачання сучасної зброї в Україну.

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