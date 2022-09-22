Німеччина передала Україні ще 6 зенітних установок Gepard та снаряди

Німеччина передала Україні в якості військової допомоги 6 зенітних установок "Gepard", патрони та снаряди калібру 155 мм, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Німеччини.

Так, ФРН направило в Україну ще 6 зенітних установок "Gepard", збільшивши їхню кількість до 30 одиниць. Передано близько 6 000 патронів та 3 000 снарядів калібру 155мм (1000 сигнальних та 2000 димових).

Крім того, планується відправка 4 самохідних гаубиці Panzerhaubitze 2000 з боєкомплектом, 2 реактивні системи залпового вогню MARS II з боєзапасом, 50 бронемашин "DINGO", а також "зимовий пакет" (термобілизна, електрогенератори, намети та харчування).

Як повідомлялось, 14 вересня Німеччина передала на потреби Збройних сил України чотири самохідні зенітні установки Gepard та 65 рефрижераторів.