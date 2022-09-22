Германия передала Украине еще 6 зенитных установок Gepard и снаряды

Германия передала Украине в качестве военной помощи 6 зенитных установок "Gepard", патроны и снаряды калибра 155 мм, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Германии.

Так, ФРГ направило в Украину еще 6 зенитных установок "Gepard", увеличив их количество до 30 единиц. Передано около 6 000 патронов и 3 000 снарядов калибра 155мм (1000 сигнальных и 2000 дымовых).

Кроме того, планируется отправка 4 самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000 с боекомплектом, 2 реактивные системы залпового огня MARS II с боезапасом, 50 бронемашин "DINGO", а также "зимний пакет" (термобелье, электрогенераторы, палатки и питание).

Как сообщалось, 14 сентября Германия передала на нужды Вооруженных сил Украины четыре самоходные зенитные установки Gepard и 65 рефрижераторов.