Конгрес закликав Пентагон прискорити постачання великих безпілотників Україні

Конгрес закликав Пентагон прискорити постачання великих безпілотників Україні

Сімнадцять американських конгресменів попросили міністра оборони Ллойда Остіна прискорити розгляд Пентагоном запиту влади України на постачання великих бойових безпілотників, таких як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper, повідомляє Новое время.

План адміністрації Джо Байдена про постачання Україні чотирьох великих бойових безпілотників у червні зупинився через побоювання з приводу потрапляння технічно складного обладнання до рук військових РФ.

Раніше план продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, про існування якого вперше стало відомо ще в березні, схвалили офіційні особи.

"Ретельна оцінка ризиків не повинна здійснюватися за рахунок життів українців", — йдеться у листі, підписаному двопартійною групою Конгресу, який містить заклик до того, щоб розгляд питання про передачу безпілотників завершився «своєчасно».

У листі, підписаному як республіканцями, так і демократами, йдеться про нещодавні перемоги України та додається, що «використання ефективніших безпілотних авіаційних систем на полі бою дозволить Збройним силам України краще тримати оборону території, за яку вони так завзято билися».

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