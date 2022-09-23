Конгрес закликав Пентагон прискорити постачання великих безпілотників Україні

Сімнадцять американських конгресменів попросили міністра оборони Ллойда Остіна прискорити розгляд Пентагоном запиту влади України на постачання великих бойових безпілотників, таких як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper, повідомляє Новое время.

План адміністрації Джо Байдена про постачання Україні чотирьох великих бойових безпілотників у червні зупинився через побоювання з приводу потрапляння технічно складного обладнання до рук військових РФ.

Раніше план продажу безпілотників MQ-1C Grey Eagle, про існування якого вперше стало відомо ще в березні, схвалили офіційні особи.

"Ретельна оцінка ризиків не повинна здійснюватися за рахунок життів українців" , — йдеться у листі, підписаному двопартійною групою Конгресу, який містить заклик до того, щоб розгляд питання про передачу безпілотників завершився «своєчасно».

У листі, підписаному як республіканцями, так і демократами, йдеться про нещодавні перемоги України та додається, що «використання ефективніших безпілотних авіаційних систем на полі бою дозволить Збройним силам України краще тримати оборону території, за яку вони так завзято билися».