Конгресс призвал Пентагон отправить в Украину большие БПЛА

Семнадцать американских конгрессменов попросили министра обороны Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку больших боевых беспилотников, таких как MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper, сообщает Новое время.

План администрации Джо Байдена о поставке Украине четырех больших боевых беспилотников в июне застопорился из-за опасений по поводу попадания технически сложного оборудования в руки военных РФ.

Ранее план продажи беспилотников MQ-1C Grey Eagle, о существовании которого впервые стало известно еще в марте, был одобрен официальными лицами.

"Тщательная оценка рисков не должна осуществляться за счет жизней украинцев" , — говорится в письме, подписанном двухпартийной группой Конгресса, в котором содержится призыв к тому, чтобы рассмотрение вопроса о передаче беспилотников завершилось «своевременно».

В письме, подписанном как республиканцами, так и демократами, говорится о недавних победах Украины и добавляется, что «использование более эффективных беспилотных авиационных систем на поле боя позволит Вооруженным силам Украины лучше держать оборону территории, за которую они так упорно сражались».