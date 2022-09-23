Генштаб: Росія вже втратила понад 56 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 23.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2254 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 4796 (+20) од,

артилерійських систем – 1355 (+14) од,

РСЗВ – 326 (+8) од,

засобів ППО ‒ 170 (+1) од,

літаків – 254 (+1) од,

гелікоптерів – 219 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),

крилатих ракет ‒ 240 (+0),

кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од,

спеціальної техніки ‒ 126 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.