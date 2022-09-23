Генштаб: Росія вже втратила понад 56 тис. військових

Генштаб: Росія вже втратила понад 56 тис. військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 23.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2254 (+18) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 4796 (+20) од,
  • артилерійських систем – 1355 (+14) од,
  • РСЗВ – 326 (+8) од,
  • засобів ППО ‒ 170 (+1) од,
  • літаків – 254 (+1) од,
  • гелікоптерів – 219 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),
  • крилатих ракет ‒ 240 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од,
  • спеціальної техніки ‒ 126 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дані уточнюються.

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