Генштаб: Росія вже втратила понад 56 тис. військових
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 23.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 56 060 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2254 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4796 (+20) од,
- артилерійських систем – 1355 (+14) од,
- РСЗВ – 326 (+8) од,
- засобів ППО ‒ 170 (+1) од,
- літаків – 254 (+1) од,
- гелікоптерів – 219 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9),
- крилатих ракет ‒ 240 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3659 (+29) од,
- спеціальної техніки ‒ 126 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Дані уточнюються.