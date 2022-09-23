Генштаб: Россия уже потеряла более 56 тыс. военных

Генштаб: Россия уже потеряла более 56 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 23.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 56 060 (+550) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2254 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4796 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 1355 (+14) ед,
  • РСЗО – 326 (+8) ед,
  • средств ПВО ‒ 170 (+1) ед,
  • самолетов – 254 (+1) ед,
  • вертолетов – 219 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
  • крылатых ракет ‒ 240 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29) ед,
  • специальной техники – 126 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.

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