Генштаб: Россия уже потеряла более 56 тыс. военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 23.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 56 060 (+550) человек ликвидировано,

танков ‒ 2254 (+18) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4796 (+20) ед,

артиллерийских систем – 1355 (+14) ед,

РСЗО – 326 (+8) ед,

средств ПВО ‒ 170 (+1) ед,

самолетов – 254 (+1) ед,

вертолетов – 219 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),

крылатых ракет ‒ 240 (+0),

кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29) ед,

специальной техники – 126 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Данные уточняются.