Генштаб: Россия уже потеряла более 56 тыс. военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника с 24.02 по 23.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 56 060 (+550) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2254 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4796 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 1355 (+14) ед,
- РСЗО – 326 (+8) ед,
- средств ПВО ‒ 170 (+1) ед,
- самолетов – 254 (+1) ед,
- вертолетов – 219 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9),
- крылатых ракет ‒ 240 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29) ед,
- специальной техники – 126 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Данные уточняются.